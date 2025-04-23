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23 апреля, 13:03

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что меры действуют с 12:45 по московскому времени.

Временный запрет на посадку и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов уже вводился в аэропорту Казани в 07:30. Тогда меры также коснулись авиагавани Ульяновска, где позже ограничения были сняты. Через время их сняли и в Казани.

Кроме того, ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были вновь введены в аэропорту Нижнекамска. Они начали действовать с 12:10.

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