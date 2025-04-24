Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения объявлены в работе подмосковного аэропорта Жуковский и калужской авиагавани Грабцево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В аэропорту Жуковский ограничения были введены с 01:00 по московскому времени, а в Грабцево – с 00:45. В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Накануне, 23 апреля, аналогичные меры безопасности несколько раз вводились и отменялись в аэропортах Казани и Нижнекамска. Помимо этого, ограничения также коснулись авиагавани Ульяновска.

Подобные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.