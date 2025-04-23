Авиакомпания "Победа" объяснила инцидент на рейсе Москва – Петербург

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В самолете авиакомпании "Победа", следовавшем из Москвы в Санкт-Петербург 21 апреля, сработал датчик падения давления в кабине, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Инцидент произошел на рейсе DP 6823. После срабатывания датчика давления экипаж начал снижаться и перешел к ручному управлению. Для безопасности пассажиров были заблаговременно выпущены кислородные маски.

"Самолет совершил посадку в аэропорту назначения в штатном режиме", – отметили там.

После этого самолет был отстранен от дальнейших полетов.

Ранее самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Санкт-Петербург – Киров, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.

До этого самолет рейса Москва – Денпасар готовился к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе. В итоге воздушное судно успешно приземлилось в столице.

