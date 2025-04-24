Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в подмосковном аэропорту Жуковский, а также в калужской авиагавани Грабцево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений, которые отменили в 02:39 по Москве, на запасной аэродром ушел один самолет, который летел в аэропорт Жуковский.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – отметил Кореняко.

Временные ограничения были объявлены на работу подмосковного и калужского аэропорта в ночь на 24 апреля. Данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Обе воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы в течение примерно двух часов.