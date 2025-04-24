Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Ульяновска

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Ограничения на полеты отменили в аэропорту Ульяновска. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры безопасности были сняты в 06:15 по московскому времени. Они вводились для того, чтобы обеспечить полную безопасность полетов гражданских самолетов.

Минувшей ночью ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились сразу в нескольких российских аэропортах: в подмосковном Жуковском, в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска.

На момент публикации ограничения продолжают действовать лишь в казанском аэропорту. В других воздушных гаванях данные меры уже были отменены в течение ночи.