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24 апреля, 06:36

Транспорт

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Ульяновска

Фото: 123RF/skynext

Ограничения на полеты отменили в аэропорту Ульяновска. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры безопасности были сняты в 06:15 по московскому времени. Они вводились для того, чтобы обеспечить полную безопасность полетов гражданских самолетов.

Минувшей ночью ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились сразу в нескольких российских аэропортах: в подмосковном Жуковском, в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска.

На момент публикации ограничения продолжают действовать лишь в казанском аэропорту. В других воздушных гаванях данные меры уже были отменены в течение ночи.

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