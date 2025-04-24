24 апреля, 06:36Транспорт
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Ульяновска
Фото: 123RF/skynext
Ограничения на полеты отменили в аэропорту Ульяновска. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры безопасности были сняты в 06:15 по московскому времени. Они вводились для того, чтобы обеспечить полную безопасность полетов гражданских самолетов.
Минувшей ночью ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились сразу в нескольких российских аэропортах: в подмосковном Жуковском, в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска.
На момент публикации ограничения продолжают действовать лишь в казанском аэропорту. В других воздушных гаванях данные меры уже были отменены в течение ночи.
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