24 апреля, 06:32Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: 123RF/lightpoet
В нижегородском аэропорту отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06:00 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, который направлялся в Нижний Новгород.
Временные ограничения на полеты ввели в нижегородской воздушной гавани в ночь на 24 апреля, в 02:50. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Этой же ночью аналогичные меры были объявлены в подмосковном аэропорту Жуковский и калужской авиагавани Грабцево. Спустя примерно два часа ограничения сняли в обоих аэропортах.