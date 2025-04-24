Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода

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В нижегородском аэропорту отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06:00 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, который направлялся в Нижний Новгород.

Временные ограничения на полеты ввели в нижегородской воздушной гавани в ночь на 24 апреля, в 02:50. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Этой же ночью аналогичные меры были объявлены в подмосковном аэропорту Жуковский и калужской авиагавани Грабцево. Спустя примерно два часа ограничения сняли в обоих аэропортах.