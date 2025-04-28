Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности объявили в 07:25 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул Кореняко.

Ранее СМИ писали, что самолет Boeing-737, который должен был лететь в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево. Борт, который принадлежит авиакомпании "Победа", был вынужден вернуться в Москву из-за неисправности системы герметизации.

Еще один инцидент произошел в Баку, где самолет рейса SU525 Дубай – Москва совершил незапланированную посадку из-за нетрезвого дебошира. По данным "Аэрофлота", мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания.