25 апреля, 06:33Происшествия
Пять человек погибли при падении самолета в Таиланде
Фото: телеграм-канал SHOT
Пять человек погибли в результате падения небольшого самолета в Таиланде. Еще один человек получил ранения, сообщает издание Thai PBS.
Авиакатастрофа случилась около города Ча-ам в провинции Пхетчабури. Пострадавшего доставили в местную больницу. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и обстоятельства трагедии.
Ранее лайнер Airbus A330, принадлежащий авиакомпании Delta Air Lines, загорелся в международном аэропорту американского города Орландо. Сообщения о пострадавших не поступали.
В середине апреля частный самолет рухнул в реку в американском штате Небраска. В результате погибли три человека. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) организовали расследование инцидента.
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