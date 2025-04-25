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25 апреля, 06:33

Происшествия

Пять человек погибли при падении самолета в Таиланде

Фото: телеграм-канал SHOT

Пять человек погибли в результате падения небольшого самолета в Таиланде. Еще один человек получил ранения, сообщает издание Thai PBS.

Авиакатастрофа случилась около города Ча-ам в провинции Пхетчабури. Пострадавшего доставили в местную больницу. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и обстоятельства трагедии.

Ранее лайнер Airbus A330, принадлежащий авиакомпании Delta Air Lines, загорелся в международном аэропорту американского города Орландо. Сообщения о пострадавших не поступали.

В середине апреля частный самолет рухнул в реку в американском штате Небраска. В результате погибли три человека. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) организовали расследование инцидента.

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