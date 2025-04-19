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19 апреля, 16:45

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ABC: три человека погибли при падении самолета в реку в Небраске

Три человека погибли в результате падения самолета в реку в Небраске – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Nikos Frazier

Частный самолет рухнул в реку в американском штате Небраска. В результате погибли три человека, сообщает телекомпания ABC.

По данным офиса шерифа округа Додж, борт летел вдоль реки Платт к югу от Фримонта и упал. На месте катастрофы были обнаружены тела трех человек. При этом их личности не уточняются.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) организовали расследование инцидента.

Ранее легкомоторный самолет, следовавший из города Бока-Ратон в аэропорт города Таллахасси, рухнул на одну из автомобильных дорог в американском штате Флорида.

В результате, по данным СМИ, три человека, которые находились на борту самолета, погибли. Также пострадал водитель одного из транспортных средств.

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