Вертолет упал в реку Гудзон в США

Фото: cbsnews.com

Вертолет упал в реку Гудзон около американского города Джерси-Сити. В результате случившегося один человек погиб. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные местной полиции.

Всего правоохранителям удалось извлечь из воды двух человек, однако об их состоянии пока ничего не известно. Также пока остается неясным, сколько всего людей было на борту вертолета.

На обоих берегах реги собрались силы спасателей. Дальнейшие подробности уточняются.

Ранее небольшой самолет рухнул на жилой дом в городе Бруклин-парк американского штата Миннесота. После крушения на месте вспыхнул пожар. По информации СМИ, все пассажиры и экипаж самолета погибли. Однако жители дома не пострадали.

Еще один инцидент произошел до этого неподалеку от вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана, где авиалайнер едва не столкнулся с самолетом ВВС США.