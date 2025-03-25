Два реактивных самолета разбились на востоке Франции

Фото: телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ"

Два реактивных самолета Alpha Jet, которые входили в пилотажную группу Patrouille de France, разбились во время тренировки на востоке Франции. Соответствующей информацией министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню поделился на своей странице в соцсети X.

"Задействованы спасательные службы, ведется координация между МВД и вооруженными силами", – написал он.

На кадрах, опубликованных порталом Puissance Télévision, видно, что столкновение самолетов произошло во время выполнения группового виража. Кроме того, там представлена фотография, на которой, как предполагается, изображен пилот, спускающийся на землю на парашюте. За ним виден поднимающийся с земли черный дым.

По данным журналистов, обоим пилотам удалось вовремя покинуть самолеты. Один из лайнеров после столкновения упал на силос компании Calin, расположенный в коммуне Сен-Дизье. Именно там проводился тренировочный полет, утверждает портал.

Ранее авария с участием самолета Су-25, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, произошла в Приморском крае. Воздушное судно поднималось в воздух без боекомплекта, крушение произошло в безлюдной местности. Никакая инфраструктура при этом не пострадала.