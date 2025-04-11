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11 апреля, 19:20

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WPTV: легкомоторный самолет потерпел крушение рядом с аэропортом во Флориде

Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Бока-Ратон, расположенного в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WPTV.

Пока причины случившегося не разглашаются. В настоящее время уточняется количество пострадавших при крушении судна.

По данным СМИ, ближайшие к месту ЧП улицы пришлось перекрыть.

Ранее разбился вертолет рядом с американским городом Джерси-Сити. В результате погибли 6 человек.

Журналисты выяснили, что на борту находились глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его супруга и трое их детей. Президент США Дональд Трамп назвал эту катастрофу ужасающей. По его словам, расследованием крушения вертолета займется глава американского Минтранса Шон Даффи.

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