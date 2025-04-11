Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шести человек при крушении вертолета

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил информацию о гибели шестерых человек в результате падения вертолета в реку Гудзон. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Предварительно, на борту вертолета находились один пилот и семья из Испании – двое взрослых и трое детей. Четверо погибли во время крушения, остальные – в больнице. В данный момент полиция проводит расследование инцидента.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джесика Тиш добавила, что вертолет принадлежал туристической компании. Он вылетел из центра Манхэттена, а спустя 20 минут упал в реку.

О крушении вертолета в реку Гудзон около города Джерси-Сити стало известно вечером 10 апреля. На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели и прочие спецслужбы.

Правоохранители выясняют причину крушения и прочие обстоятельства авиакатастрофы.