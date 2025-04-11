NYT: крушение вертолета в Нью-Йорке стало самым смертоносным за 7 лет

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Инцидент с падением вертолета Bell 206 в реку Гудзон в Нью-Йорке стал самым смертоносным ЧП с участием такого типа воздушного средства за последние 7 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на New York Times (NYT).

В результате трагедии погибли шесть человек, уточнили журналисты. По словам очевидцев, крушение вертолета было "ужасающим".

Авиакатастрофа произошла 10 апреля неподалеку от американского города Джерси-Сити. В результате погибли шесть человек – один пилот и семья из Испании: двое взрослых и трое детей. Четверо из них скончались при падении, а остальные в больнице.

По данным СМИ, в катастрофе погиб глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар. Утверждается, что на борту вертолета была его жена и трое детей.

