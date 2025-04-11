NYP: глава испанского филиала Siemens погиб при крушении вертолета в США

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В результате крушения вертолета в США погиб глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

В момент авиакатастрофы на борту вертолета также находились жена Эскобара и их трое детей. Погибшего пилота пока не опознали.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил соболезнования из-за крушения вертолета и заявил, что министр транспорта Шон Даффи занимается расследованием катастрофы.

Вертолет упал в реку Гудзон около американского города Джерси-Сити 10 апреля. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил информацию о гибели шести человек в результате авиакатастрофы. Четверо погибли во время крушения, остальные – в больнице.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джесика Тиш добавила, что вертолет принадлежал туристической компании. Он вылетел из центра Манхэттена, а спустя 20 минут упал в реку.