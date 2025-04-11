AP: шесть человек погибли при крушении вертолета в США

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Число погибших в результате крушения вертолета в реку Гудзон в США увеличилось до шести человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что всего на борту вертолета находились шесть человек – все они погибли.

Вертолет упал в реку Гудзон около американского города Джерси-Сити 10 апреля. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, спасатели и прочие спецслужбы.

Журналисты выяснили, что среди находившихся на борту вертолета были дети. Причины крушения вертолета выясняются, как и другие обстоятельства произошедшего.