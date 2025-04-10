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10 апреля, 23:40

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ABC: число погибших при крушении вертолета в США увеличилось до трех

Три человека погибли при крушении вертолета в США – СМИ

Фото: AP Photo/Jennifer Peltz

Как минимум три человека погибли при падении вертолета в реку Гудзон в США. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на источники.

По информации журналистов, всего на борту находились пять человек, в том числе дети.

О крушении вертолета в США стало известно вечером 10 апреля. Вертолет рухнул в реку Гудзон около города Джерси-Сити. Изначально местная полиция сообщала об одном погибшем.

В данный момент на месте авиакатастрофы работают спасатели и другие спецслужбы. Причины крушения вертолета пока не установлены.

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