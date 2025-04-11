Трамп назвал кадры аварии с вертолетом в США ужасающими

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Американский президент Дональд Трамп назвал кадры аварии с вертолетом, который упал в реку Гудзон в США, ужасающими. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на социальную сеть TruthSocial.

"Страшное крушение вертолета на реке Гудзон", – написал он в своем аккаунте.

Вместе с тем лидер Соединенных Штатов выразил соболезнования родным и семье погибших. Он также добавил, что расследование трагедии уже инициировано главой американского Минтранса Шоном Даффи. По словам Трампа, результаты опубликуют оперативно.

О крушении вертолета возле американского города Джерси-Сити стало известно 10 апреля. В результате ЧП погибли шесть человек, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и добавил, что четверо из них погибли непосредственно при крушении, остальные – в больнице.

По данным СМИ, на борту воздушного судна находились глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое их детей.

В свою очередь, комиссар полиции Нью-Йорка Джесика Тиш рассказала, что вертолет принадлежал туристической компании. Он вылетел из центра Манхэттена, а спустя 20 минут упал в реку.