Фото: телеграм-канал SHOT

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолет рухнул в безлюдной местности. При приземлении один летчик погиб.

Вместе с тем губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале уточнил, что авария произошла в ночь на 2 апреля недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. По его словам, жилые строения и мирное население не пострадали.

Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность. Прибывшая на место случившегося поисково-спасательная группа эвакуировала экипаж на аэродром базирования, уточнили в МО. По данным губернатора, на месте задействованы службы МЧС.

В беседе с ТАСС Кобзев сообщил, что выжившие летчики находятся под наблюдением врачей.

Ранее в Приморском крае произошла авария с участием самолета Су-25, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. В результате пилот принял решение о катапультировании. Его эвакуировали с места приземления члены поисково-спасательной группы.

Кроме того, в марте катастрофу потерпел вертолет Ми-28. Инцидент произошел в Ленинградской области также во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Весь находившийся на борту экипаж погиб.

