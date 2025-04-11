Telegraph: потерпевший крушение в США вертолет направлялся на дозаправку

Фото: ТАСС/АР/Ted Shaffrey

Упавший в реку Гудзон в Нью-Йорке вертолет направлялся на базу для дозаправки. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на владельца воздушного судна Майкла Рота.

По его словам, пилот сообщал о необходимости в топливе и предупреждал, что до базы лететь около трех минут.

Издание отметило, что Рот – руководитель компании, которая организует полеты на вертолетах над Нью-Йорком.

Вертолет потерпел крушение 10 апреля возле американского города Джерси-Сити. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек, четверо из которых умерли непосредственно при крушении, остальные – в больнице, рассказал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

По данным СМИ, на борту воздушного судна находились глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое их детей.

Президент США Дональд Трамп назвал кадры, на которых запечатлено случившееся, ужасающими. Он отметил, что расследованием трагедии займется глава американского Минтранса Шон Даффи.