Лайнер Airbus A330 загорелся в аэропорту США

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Лайнер Airbus A330, принадлежащий авиакомпании Delta Air Lines, загорелся в международном аэропорту американского города Орландо. Об этом сообщает региональный телеканал Fox35 со ссылкой на управление гражданской авиации (FAA) США.

Утром 21 апреля самолет готовился вылететь в Атланту с 200 пассажирами, 10 бортпроводниками и двумя пилотами на борту. Однако, когда лайнер начал движение, в выхлопной трубе одного из двигателей заметили огонь. На опубликованных кадрах видно, как пассажиры покидают самолет по аварийным трапам, а спасатели пытаются потушить пламя.

При этом сообщения о пострадавших не поступали.

Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера в американском штате Колорадо. В результате 12 человек госпитализировали с незначительными травмами.

Как рассказали в компании, на борту было 172 пассажира и шесть членов экипажа. В FAA заявили, что двигатель лайнера воспламенился после того, как борт отклонился от курса для посадки в Денвере. Ведомство организовало расследование.