"Известия": выплаты авиапассажирам за овербукинг могут стать обязательными

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Минтранс готовит законопроект, который сделает обязательными фиксированные компенсации пассажирам за пересадку на другие авиарейсы в случае овербукинга – от 25 до 100% от стоимости билета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытом заседании Общественного совета при Минтрансе.

Также планируется сделать исключения для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов. В частности, речь идет о родителях с детьми, инвалидах и их сопровождающих, военнослужащих, которые следуют к месту службы, а также пассажиров с билетами на пересадочные рейсы.

При этом эксперты опасаются, что в защищенные категории пассажиров могут не попасть командировочные, для которых овербукинг может стать критичным, поскольку они пропустят важные мероприятия.

Остальных пассажиров разрешат пересаживать, однако только по принципу добровольности: у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом. Помимо этого, авиакомпания будет обязана выплатить пассажиру компенсацию.

Ранее сообщалось, что российские транспортные компании могут ввести "период охлаждения" для пассажиров, в рамках которого покупатели смогут бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет.

Минтранс направил инициативу на рассмотрение в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Согласно проекту, пассажиры смогут исправить неточности в данных, дате или маршруте своей поездки в течение нескольких дней или даже часов после покупки билета.