Проверка инициирована после инцидента с незаконными сборами в аэропорту Сочи

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" инициировала служебную проверку после инцидента, связанного с незаконными сборами средств в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уральская транспортная прокуратура, которая проводила проверку по факту этого инцидента, определила, что агентство, представляющее "Уральские авиалинии" в аэропорту Сочи, с января этого года незаконно взимало сервисный сбор в размере 600 рублей за допуслуги, в том числе за провоз ручной клади и багажа.

"В результате вмешательства надзорного ведомства локальный акт отменен, права авиапассажиров восстановлены", – сказано в сообщении.

В свою очередь, авиакомпания указала, что не имеет прямого отношения к агенту, который взимал с пассажиров плату.

"Агент по поручению авиакомпании выполнял представительские функции в аэропорту Сочи", – отметил авиаперевозчик.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты "при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов". Президент отметил, что эта задача должна быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Минтранса России.

