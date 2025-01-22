Авиакомпания "Победа" отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания-лоукостер "Победа" заблокировала онлайн-регистрацию для пассажиров с детьми в возрасте 2–12 лет. Об этом рассказала авиакомпания, передает РИА Новости.

"Для родителей с детьми в возрасте с 2 до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф "Максимум", – рассказал перевозчик.

"Победа" подчеркнула, что при регистрации в аэропорту пассажиры смогут избежать ошибок или недобросовестных действий во время оформления авиабилета со скидкой 50%. Там же уточнили, что специалисты во время регистрации помогают с выбором подходящих мест для полета с детьми.

Это решение компания приняла на фоне того, что Минтранс России обязал с 20 января 2025 года сажать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без дополнительной оплаты. Но указанное правило не действует в тарифах первого класса и бизнес-класса, льготных и субсидируемых государством тарифах. При этом перевозка детей до 2 лет без отдельного места осуществляется бесплатно по стране, а также со скидкой не менее 90% от тарифа за рубеж. В других случаях авиакомпании могут сами определять размер скидки.

Между тем с 10 января текущего года все отечественные авиакомпании стали предоставлять скидку в размере 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. Исключением являются только тарифы бизнес-класса.