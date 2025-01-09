Скидку 50% на детские билеты введут все авиакомпании РФ с 10 января

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Все российские авиакомпании с 10 января 2025 года станут предоставлять скидку 50% для детей до 12 лет на перелеты по стране. Об этом рассказал министр транспорта России Роман Старовойт в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

Соответствующая скидка уже введена с 1 января 23 крупнейшими авиакомпаниями страны, которые перевозят более 95% пассажиров, подчеркнул Старовойт. Исключением станут лишь тарифы бизнес-класса.

"Мы также проработали вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", – добавил министр.

Нормативные изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января, заключил Старовойт.

По итогам прошедшего года авиакомпании страны увеличили пассажиропоток на 5% по сравнению с 2023 годом, до 111,3 миллиона человек. Почти 75 миллионов человек прошли через столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – там также отмечается рост объема перевозок на около 5%.

