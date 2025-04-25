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25 апреля, 05:48

Транспорт

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что данные меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 24 апреля ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились сразу в нескольких российских аэропортах: в подмосковном Жуковском, в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Казани и Ульяновска.

Спустя некоторое время все меры были отменены. В некоторых городах в период действия ограничений авиарейсы были вынуждены уходить на запасные аэродромы.

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