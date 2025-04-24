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24 апреля, 07:17

Транспорт

Ограничения на полеты отменены в аэропорту Казани

Фото: 123RF/granevsergey

В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, совершавшие рейсы в Казань.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул представитель Росавиации.

Помимо Казани, прошедшей ночью аналогичные ограничения вводились в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Ульяновска, а также в подмосковном аэропорту Жуковский.

Все перечисленные воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы. В течение ночи ограничения постепенно отменялись во всех аэропортах.

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