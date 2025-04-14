Синоптик Ильин: буква V в небе над Москвой является следом двигателей самолетов

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Полосы в виде буквы V, появившиеся в небе над Москвой, являются конденсационным следом от работы двигателей самолетов. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, сообщает aif.ru.

По словам специалиста, воздушные судна оставили следы в слое инверсии. Там не меняется температура, а воздух не двигается в вертикальном и горизонтальном направлениях.

"Соответственно, вот этот спутный след после пролета самолетов долго сохраняется, не разрушается", – отметил он и добавил, что самолеты начертили букву, пролетев в перпендикулярных направлениях.

Ильин ранее рассказывал, что к концу текущей недели в Московском регионе ожидается температура до плюс 20–25 градусов. Могут пройти небольшие теплые дожди. Тем временем столичные водоемы еще будут холодными, до комфортных температур они пока не прогреются.

При этом с пятницы, 18 апреля, в Москву придет погода, характерная для июня. В субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля, в городе будет высокая температура.