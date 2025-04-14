Синоптик Тишковец: последние весенние заморозки прошли в столичном регионе 14 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последние весенние заморозки прошли в столичном регионе в ночь на понедельник, 14 апреля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве на ВДНХ воздух остывал до минус 0,6 градуса, в Подмосковье самой холодной точкой были Серебряные Пруды, где минимальный термометр показал минус 5,2 градуса", – написал он в своем телеграм-канале.

Ареал последних в этом сезоне заморозков раскинулся от северной до южной части Центральной России. Но уже во вторник, 15 апреля, ночные температуры в столичном регионе будут положительными и затем станут только увеличиваться.

"Временный снежный покров в Москве, образовавшийся 6 апреля, обнулился", – добавил Тишковец.

По его словам, остатки снега фиксируются в Подмосковье. Около 7 сантиметров снежного покрова можно встретить в Волоколамске, 4 сантиметра – в Павловском Посаде, по 2 сантиметра – в Черустях и Дмитрове, а также 1 сантиметр – в Михайловском и Подмосковной.

Тишковец предполагал, что снег в Подмосковье исчезнет к среде, 16 апреля. Вероятнее всего, снега в столичном регионе больше не будет до наступления следующей зимы.

В конце недели, с пятницы, 18 апреля, ожидается июньская погода. Значения превысят климатическую норму на 6–8 градусов. В частности, в субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля, столбики термометров днем покажут до 20 градусов.

