Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве растает через 48 часов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров в Москве растает через 48 часов, когда в столицу придет аномально теплая погода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в Подмосковье снег растает уже к среде, 16 апреля. Эксперт также обратил внимание, что, вероятнее всего, снега в столичном регионе больше не будет до наступления следующей зимы.

Он отметил, что, несмотря на снегопад, накрывший Московский регион в ночь на воскресенье, 13 апреля, снежный покров продолжает таять. В частности, на главной столичной метеостанции ВДНХ его высота за сутки снизилась с 4 до 2 сантиметров. В Тушино высота снега составляет 2 сантиметра, в МГУ – 5 сантиметров, а на Балчуге его вообще не осталось.

"В Подмосковье на юге (Коломна) – 1 сантиметр, на северо-западе (Волоколамск) – 13 сантиметров, на западе (Можайск) – 2 сантиметра, на востоке (Павловский Посад) – 10 сантиметров", – резюмировал Тишковец.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве температура воздуха повысится до 22 градусов, что является климатическим значением начала лета. В ночь на 14 апреля, понедельник, в Москве пройдут последние заморозки, а уже днем столбики термометров зафиксируют от 10 до 15 градусов тепла.