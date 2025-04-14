Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве 14 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Малооблачная погода без осадков ожидается в столице в первый день недели – в понедельник, 14 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 5 градусов, а в Подмосковье – до плюс 2 градусов.

На предстоящей неделе температура воздуха в Москве повысится до плюс 22 градусов, что является климатическим значением начала лета. При этом в Центральной России ожидается солнечная и сухая погода, при которой снежный покров быстро растает.

Днем 20 апреля, на Пасху, температура воздуха в Москве может достигнуть 19 градусов тепла. По ожиданиям метеорологов, в этот день также не ожидаются осадки.