Агроном Воробьев: орешник, ольха и клен ясенелистный зацветут на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Орешник, ольха и клен ясенелистный могут начать цвести во время потепления, которое придет в столичный регион на следующей неделе. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

"Что касается цветения орешника, ольхи, клена ясенелистного, то в принципе на следующей неделе может быть, потому что у них уже вот все наизготовку. Если будут благоприятные условия, то да, почему бы им не зацвести", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что жителям Московского региона, которые страдают от аллергии, следует быть готовыми к этому. Первыми начинают цвести именно аллергенные растения, а вслед за ними клен и береза, предупредил Воробьев.

При этом верба не сможет зацвести в Москве в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи из-за аномально холодной погоды. Сотрудник ботанического сада биологического факультета МГУ имени Ломоносова Григорий Бойко отметил, что период цветения этого растения варьируется от 14 апреля до 1 мая, однако этот процесс затормозили холода.