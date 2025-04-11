Москвичей предупредили о рисках обострения аллергии из-за потепления

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Насморк и астма могут обостриться у аллергиков из-за резкого потепления и увеличения количества пыльцы в воздухе в Москве. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко в беседе с Агентством "Москва".

Врач отметил, что с потеплением растения быстро зацветают и выделяют пыльцу. Из-за увеличения ее концентрации в воздухе у некоторых обострятся аллергические заболевания, в том числе аллергический ринит и бронхиальная астма.

Карпенко посоветовал москвичам, страдающим от аллергии, проводить на улице меньше времени в первой половине дня. В этот период, отметил он, концентрация пыльцы находится на пике.

Между тем для горожан составили календарь цветения растений-аллергенов. С помощью него жители столицы смогут вовремя принять профилактические меры. Весной начинают цвести ольха и орешник, а затем тополь, ясень, вяз, клен, ивы и березы.

При этом клен и береза всегда вырабатывают большое количество пыльцы. Пиком их цветения, как правило, становится первая неделя мая. В связи с этим аллергикам в эти дни рекомендуется не выходить из дома, внимательно следить за самочувствием и соблюдать рекомендации врачей.