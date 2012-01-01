Аллерголог Шматкова назвала лучшие способы защититься от аллергии на пыльцу

Пыльца во время цветения постоянно витает в воздухе, поэтому от нее важно защищаться, особенно аллергикам. Что для этого нужно делать, подробно объяснила врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Елена Шматкова в программе "Доктор 24".
Воздух вокруг
Увлажненный воздух дома и в офисе помогает защититься от аллергии. Пыльца оседает при высокой влажности и не попадает на слизистые, рассказала Елена Шматкова.
Также можно приобрести очищающий бризер. Его ставят снаружи, чтобы уже отфильтрованный воздух попадал внутрь дома, добавила врач.
Помимо этого, важно правильно готовиться к выходу на улицу. Для этого нужно использовать головные уборы и собирать волосы. Дело в том, что локоны – магнит для пыльцы, особенно при сильном ветре, из-за чего контакт с аллергеном не прерывается.
Также нужно надевать плотно прилегающие к лицу очки и маску, которую следует менять каждые два часа, добавила врач.
Тщательная гигиена
После улицы важно мыть лицо и руки. При этом слизистые нельзя трогать до тех пор, пока кожа хорошо не очищена. В идеале после прогулки целиком принять душ, отметила врач.
Влажная уборка должна быть не менее трех-четырех раз в неделю. При этом сушить постиранное белье нужно только в помещении, так как на балконе летают аллергенные пылинки, предупредила врач.
Что касается приема антигистаминных, препараты можно принимать за неделю-две до цветения, однако перед этим важно проконсультироваться с врачом, так как любое действующее вещество в лекарстве может вызвать индивидуальную реакцию.
Также важно помнить, что аллергия может начаться в любом возрасте, особенно в мегаполисах, заключила Шматкова.