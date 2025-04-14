Синоптик Ильин: воздух в столичном регионе прогреется до 25 градусов к концу недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура до плюс 20–25 градусов ожидается в Московском регионе к концу текущей недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

Как отметил метеоролог, предстоящей ночью 15 апреля температура составит от 5 до 7 градусов, а к концу рабочей недели и в выходные она поднимется до 10–15 градусов.

"Возможны небольшие осадки во вторник и ближе к концу рабочей недели. Это будут весенние теплые дожди", – подчеркнул он.

По словам Ильина, столичные водоемы еще будут холодными, до комфортных температур они пока не прогреются.

Последние весенние заморозки прошли в столичном регионе в ночь на понедельник, 14 апреля. В Москве на ВДНХ воздух остыл до минус 0,6 градуса, в Подмосковье самой холодной точкой были Серебряные Пруды, где термометр показал минус 5,2 градуса.

С пятницы, 18 апреля, в Москву придет погода, характерная для июня. В субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля, в городе будет высокая температура.

