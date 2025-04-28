28 апреля, 11:12Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – говорится в сообщении.
По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения были введены в авиагаванях Нижнего Новгорода и Ярославля в 10:18 и 10:26 по московскому времени соответственно.
Кроме того, 28 апреля запрет на полеты распространялся на петербургский аэропорт Пулково. Его ввели в 07:25, а сняли в 09:30. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.