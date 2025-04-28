Ограничения на полеты сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – говорится в сообщении.

По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения были введены в авиагаванях Нижнего Новгорода и Ярославля в 10:18 и 10:26 по московскому времени соответственно.

Кроме того, 28 апреля запрет на полеты распространялся на петербургский аэропорт Пулково. Его ввели в 07:25, а сняли в 09:30. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.