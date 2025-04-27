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Новости

Новости

27 апреля, 13:30

Происшествия

Новости регионов: в Алтайском крае произошел пожар на складах вдоль железнодорожных путей

Новости регионов: в Алтайском крае произошел пожар на складах вдоль железнодорожных путей

В Турции зафиксировали серию подземных толчков

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Пожар тушат в трехэтажном здании в Зюзине

Крупный пожар произошел в столичном Зюзине

Игнат Кузин признал вину в убийстве генерала Ярослава МоскАлика.

В селе Веселоярск Алтайского края горят склады вдоль железнодорожных путей. Площадь пожара составила около 6 тысяч квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, к тушению привлекали пожарный поезд.

Циклон, накрывший европейскую часть России, принес в Татарстан метель. В Казани действует предупреждение о гололедице. МЧС рекомендует водителям быть внимательнее. Сугробы образовались на фоне распустившихся деревьев после недавнего аномального тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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