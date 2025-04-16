Новости регионов: в Тюменской области тушат природный пожар

В Тюменской области продолжает сохраняться сложная ситуация с природными пожарами. Накануне поздним вечером загорелась сухая трава. Площадь возгорания первоначально составила 7 гектаров, но спустя несколько часов увеличилась в 3 раза. На месте работают спасатели, однако угрозы для населенных пунктов нет.

На Махачкалу обрушились мощные ливни. За сутки в городе выпало 50 миллиметров осадков – это в 2,5 раза больше месячной нормы. Вода затопила центр города, десятки машин оказались под водой, и часть улиц остается затопленной до сих пор.

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