Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в Тюменской области тушат природный пожар

Новости регионов: в Тюменской области тушат природный пожар

Следствие рассматривает версию самообороны в деле об убийстве отца дочерью в Москве

Столкновение трех машин произошло на съезде с Минского шоссе

Расследование убийства в Южном Бутове находится на контроле Генпрокуратуры

Адвокат по делу сестер Хачатурян прокомментировал убийство в Южном Бутове

"Московский патруль": серийный маньяк Миргород признался еще в нескольких эпизодах

"Московский патруль": врач стал жертвой мошенников

"Московский патруль": силовики пресекли торговлю фиктивными дипломами

"Московский патруль": следователи разбираются в обстоятельствах убийства в Южном Бутове

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 апреля

В Тюменской области продолжает сохраняться сложная ситуация с природными пожарами. Накануне поздним вечером загорелась сухая трава. Площадь возгорания первоначально составила 7 гектаров, но спустя несколько часов увеличилась в 3 раза. На месте работают спасатели, однако угрозы для населенных пунктов нет.

На Махачкалу обрушились мощные ливни. За сутки в городе выпало 50 миллиметров осадков – это в 2,5 раза больше месячной нормы. Вода затопила центр города, десятки машин оказались под водой, и часть улиц остается затопленной до сих пор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодарегионывидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика