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Новости

Новости

13 апреля, 22:15

Происшествия

Около 9 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды

Около 9 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды

Фанаты группы "Кино" защищают стену Цоя от поклонников Паши Техника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 апреля

Авария произошла на Ленинском проспекте в Москве

Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя от творчества поклонников Паши Техника

Фанаты Виктора Цоя закрасили граффити поклонников Паши Техника на Арбате

ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Пожарные расчеты заметили на Ореховом проезде в Москве

Изображение Цоя снова появилось на стене памяти после того, как ее осквернили

Новости регионов: в Приморье ветер дует со скоростью до 30 метров в секунду

Около 9 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды. Регион накрыли дожди и штормовой ветер, порывы которого достигают 32 метров в секунду. Ветер сносит кровлю с домов, ломает деревья, заборы и обрывает провода.

В Новокузнецке горит сухая трава. По словам очевидцев, столб черного дыма виден во всем городе. В одном из районов огонь уничтожил 2 автобуса и тягач. По данным регионального главка МЧС, на место отправили две пожарные машины и 10 спасателей.

На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Он выбросил пепел на высоту 4 километра, а шлейф протянулся на расстояние в 90 километров. Такие условия представляют угрозу для местных авиаперевозок. По данным ученых, активность вулкана постепенно нарастала в течение нескольких месяцев. 

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