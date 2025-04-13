Около 9 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды. Регион накрыли дожди и штормовой ветер, порывы которого достигают 32 метров в секунду. Ветер сносит кровлю с домов, ломает деревья, заборы и обрывает провода.

В Новокузнецке горит сухая трава. По словам очевидцев, столб черного дыма виден во всем городе. В одном из районов огонь уничтожил 2 автобуса и тягач. По данным регионального главка МЧС, на место отправили две пожарные машины и 10 спасателей.

На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный. Он выбросил пепел на высоту 4 километра, а шлейф протянулся на расстояние в 90 километров. Такие условия представляют угрозу для местных авиаперевозок. По данным ученых, активность вулкана постепенно нарастала в течение нескольких месяцев.