Пожар на востоке Москвы локализован на площади 300 квадратных метров

Возгорание в здании на востоке Москвы локализовано на площади 300 квадратных метров. Огнеборцы работают над полной ликвидацией пожара.

В столичном Дептрансе предупредили водителей о временном перекрытии движения по Сиреневому бульвару от 7-й Парковой до 5-й Парковой улицы из-за возгорания. Между тем Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

