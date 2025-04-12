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Новости

12 апреля, 21:15

Происшествия

Пожар на востоке Москвы локализован на площади 300 квадратных метров

Пожар на востоке Москвы локализован на площади 300 квадратных метров

Пожар на востоке Москвы локализован

Движение по Сиреневому бульвару временно перекрыто из-за пожара

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Возгорание в здании на востоке Москвы локализовано на площади 300 квадратных метров. Огнеборцы работают над полной ликвидацией пожара.

В столичном Дептрансе предупредили водителей о временном перекрытии движения по Сиреневому бульвару от 7-й Парковой до 5-й Парковой улицы из-за возгорания. Между тем Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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