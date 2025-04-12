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12 апреля, 09:45

Происшествия

Новости регионов: завод по производству пластиковых окон загорелся в Приморье

Новости регионов: завод по производству пластиковых окон загорелся в Приморье

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Сильный пожар произошел на заводе по производству пластиковых окон в городе Лесозаводск в Приморье. Огонь быстро перекинулся на здание склада соседнего магазина. В итоге пламя охватило площадь в 350 квадратных метров. В результате ЧП пострадали двое грузчиков. Их с ожогами доставили в городскую больницу.

Тем временем ситуация с лесными пожарами в Бурятии все еще остается нестабильной. Число возгораний сократилось до 10, однако еще почти 2,5 тысячи гектаров леса продолжают гореть. За последние сутки спасателям удалось ликвидировать шесть очагов. В тушении задействованы больше 330 человек. Одной из основных причин пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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