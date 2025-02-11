В Чите на депутата завели дело за управление автомобилем в нетрезвом виде

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В Чите в отношении депутата городской думы возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в телеграм-канале СУСК по Забайкальскому краю.

Уточняется, что депутат был остановлен сотрудниками ГАИ 28 декабря прошлого года на одной из улиц Читы. У мужчины имелись признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. С учетом особого правого статуса депутата уголовное дело было возбуждено руководителем следственного управления СК РФ по Забайкалью, отмечается в сообщении.

Как сообщили в СУСК, мужчина уже был осужден за вождение в нетрезвом виде в апреле 2023 года. Тогда ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после происшествия с участием бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС в Калининграде. По информации некоторых телеграм-каналов, генерал с коллегами отмечал командировку в ресторане отеля, устроил дебош, был задержан и провел несколько часов в полиции.

В декабре прошлого года депутат Госдумы Андрей Гурулев уволил своего помощника Адама Ислуева после пьяного дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Читу. До этого в Сети распространялось видео, где мужчина, похожий на Ислуева, кричит на окружающих, используя нецензурную брань. Гурулев отметил, что у него большая команда, старающаяся помогать избирателям "в разных вопросах, но такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива".