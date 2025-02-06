Полиция задержала мужчину за повреждение около 10 машин на Пятницком шоссе

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Правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в повреждении около 10 припаркованных автомобилей в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 5 февраля во дворе одного из домов на Пятницком шоссе. Мужчина после повреждения припаркованных автомобилей скрылся. Однако полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался гражданин 2001 года рождения. Как утверждает ведомство, его мотивом послужило хулиганство.

Полицейские уже собрали все необходимые материалы, на основании которых в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Ранее водитель автомобиля "Мицубиси" при выезде из двора повредил 13 припаркованных машин на стоянке на востоке Москвы и скрылся с места происшествия, потеряв на месте государственный регистрационный знак автомобиля.

Нарушитель был быстро установлен. Им оказался житель района Перово 1981 года рождения. Как отметили в прокуратуре Восточного административного округа, водитель будет привлечен к административной ответственности. При этом он отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

