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31 марта, 12:09

Происшествия

Ледокол "Евпатий Коловрат" вызволил шесть судов, застрявших у побережья Камчатки

Фото: vk.com/Иван Капралов

Ледокол "Евпатий Коловрат" вызволил шесть судов, которые 10 дней были зажаты во льдах у побережья Камчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

"В ледовом плену вблизи порта Усть-Камчатск оказалось шесть судов. Это морские самоходные баржи, два грузовых самоходных плашкоута и одно грузовое судно", – говорится в заявлении.

Как уточнили в пресс-службе, расстояние от края ледяного поля до берега составило около 13 километров. Спасательная операция завершилась успешно.

Ранее атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, освобождая застрявшее во льдах судно. Об этом сообщил Росатомфлот. В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет, ледокол продолжает работу в штатном режиме.

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