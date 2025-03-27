Путин призвал раскрыть потенциал северных рек

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России нужно раскрыть потенциал Лены, Оби и Енисея. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума "Арктика – территория диалога".

"Для развития трансарктического маршрута необходимо на новом технологическом уровне раскрыть потенциал внутренних водных путей Арктики, наших великих рек: Лена, Енисей, Обь", – сказал президент.

Кроме того, Путин в рамках рабочей поездки в Мурманск призвал расширить возможность портов и проработать строительство новых гаваней в регионе. По его словам, Россия должна вводить ледоколы нового поколения и усилить свои позиции в этой сфере, несмотря на то что страна имеет самый большой ледокольный флот в мире.

Также глава государства поручил расширить турпроект "Пять морей и озеро Байкал" на Белое море. В рамках проекта планируется обустройство туристической инфраструктуры, чтобы открыть Арктику для массового туризма. В регионе уже появляются новые туристические места – центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе, акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии, перечислил российский лидер.