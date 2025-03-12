Директор нижегородского филиала РАНХиГС задержан по подозрению во взятке

Фото: телеграм-канал "Следком"

Директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде и его подчиненных задержали по уголовному делу в получении взятки, сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год директор филиала РАНХиГС вместе с другими должностными лицами брал взятки за незаконное оформление документов о поступлении жителей региона в учебное заведение. Кроме того, за вознаграждение студентам ставились положительные оценки, хотя они не посещали занятия, и выдавались документы о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения.

"В указанный период времени директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от одного из студентов денежные средства в сумме, превышающей 1 миллион рублей, обеспечив ему содействие в обучении без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Полученные денежные средства подозреваемые распределили между участниками группы", – сказано в сообщении СК.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и другие эпизоды деятельности подозреваемых. По месту работы и жительства двух из них проведены обыски, в ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В конце февраля бывший ректор Нижегородского лингвистического университета и директор Института непрерывного образования НГЛУ были задержаны за превышение должностных полномочий. Они обратили в свою пользу часть незаконно выписанных сотрудникам премий.

Ранее четырем сотрудникам Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), которые занимают руководящие должности в вузе, предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с необоснованным зачислением в институт иностранцев. В период с 2022 по 2025 год они безосновательно зачислили в учреждение 129 студентов, которые не владели русским языком и не могли осваивать образовательную программу.