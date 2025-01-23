Хозяйка спасенного в Камчатском крае пса: животное чувствует себя хорошо

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Камчатского края"

Бездомный пес Лаки из Петропавловска-Камчатского, которого пытался зарезать и съесть мужчина, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала спасительница животного и новая хозяйка Елена Щербина, сообщает телеканал "360".

Женщина взяла к себе пса после того, как один из соседей пытался зарезать его у себя в квартире. По словам Елены, они сразу вызвали на место полицейских, но мужчина не пускал правоохранителей внутрь, из-за чего было принято решение взламывать дверь.

"Нашли мы собаку только на следующее утро, она спряталась во дворе. Сразу подогнали туда машину. Погрузили и повезли в ветеринарку. Там Лаки прооперировали, почистили, зашили все раны", – пояснила женщина, добавив, что о бездомном Лаки знали все местные жители.

После этого случая семья Щербининых приняла решение насовсем забрать собаку к себе. Как отметила Елена, пес быстро пришел в норму и восстановился. Она также подчеркнула, что Лаки остался добрым и доверчивым.

В пресс-службе прокуратуры Камчатского края сообщили, что в отношении 37-летнего мужчины утвержден обвинительный акт о жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье.

По данным ведомства, мужчина нанес животному не менее десяти ударов. Он также попытался скрыть следы, выбросив орудие преступления и собаку из окна третьего этажа.

Ранее в Москве был задержан 53-летний мужчина, избивший собаку в подъезде жилого дома. Видеозапись, на которой мужчина бьет собаку ногой, а затем заходит в лифт и уезжает, появилась в одном из мессенджеров. Собаке после случившегося потребовалась ветеринарная помощь.