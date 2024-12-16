Появилось видео, как пассажир и проводница выбрасывают кота Твикса из поезда

Видео: телеграм-канал Baza

Момент, когда кота Твикса выбросили из поезда, попал на записи камер видеонаблюдения. На появившихся в Сети кадрах видно, как один из пассажиров выносит животное из вагона в тамбур, а затем проводница придерживает дверь и выталкивает ногой питомца.

ЧП произошло 11 января 2024 года, когда проводница выбросила Твикса из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург. Через несколько дней, 20 января, кота нашли мертвым.

Случившееся вызвало общественный резонанс среди россиян, которые стали подписывать петицию с требованием уволить женщину с занимаемой должности. В результате проводницу временно отстранили от работы.

Следователи возбудили уголовное дело, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

В декабре 2025 года СК прекратил уголовное дело о смерти кота Твикса, так как в действиях проводницы не увидели состава преступления по статье о жестоком обращении с животными, обязательным признаком которого является цель причинение животному боли. Кроме того, следствие установило, что кота из поезда высадила не проводница, а пассажир, что подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона.

По словам адвоката проводницы, в тот день женщина и пассажиры полагали, что кот забежал в вагон на станции Киров-Пассажирский. Первыми Твикса заметили пассажиры, которые начали выражать свое возмущение проводнице.

В итоге женщина взяла животное на руки и прошла по всему вагону, спросив у каждого, кому принадлежит кот. Однако никто не опознал Твикса, в том числе мужчина, который его перевозил. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все предположили, что он местный и случайно забежал в поезд.

