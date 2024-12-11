Законопроект об уголовной ответственности за догхантинг разработан в Госдуме

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В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за догхантинг, пишет Агентство "Москва".

Законодательную инициативу подготовил депутат Георгий Арапов от партии "Новые люди". В пояснительной записке сказано, что в России участились случаи отстрела бездомных животных, а также другие деструктивные действия против в том числе домашних питомцев. Речь идет об отравленной еде и острых предметах, которые оставляются догхантерами в общественных местах.

"Федеральное законодательство относит полномочие по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, к полномочиям органов местного самоуправления. Таким образом, можно сделать вывод о недопустимости самовольных действий граждан по вопросу регулирования численности безнадзорных животных", – указывается в документе.

Законопроект добавит новый пункт в статью 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Если закон примут, то за подобное жестокое обращение с животными будут наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо заставят выплатить сумму в размере зарплаты от 1 до 2 лет, или принудят к исправительным работам до 2 лет, принудительным работам до 5 лет. Преступники также рискуют попасть в тюрьму – санкция статьи допускает лишение свободы от года до 2 лет.

Нововведение поможет привлечь злоумышленника к ответственности даже в том случае, если опасные предметы не навредили животными, либо не было жалобы в полицию. Наказываться будет само использование отравляющих веществ и опасных предметов против животных.

Ранее было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после отравления нескольких собак в столичном районе Зюзино. Правоохранители считают, что неизвестный догхантер разбросал в местах для выгула собак белые таблетки, поместив их внутрь сосисок. Вещество способно вызывать отравление.

