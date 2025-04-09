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09 апреля, 13:15

Происшествия

Сотрудники МЧС потушили пожар в столичном роддоме за 15 минут

Сотрудники МЧС потушили пожар в столичном роддоме за 15 минут

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Спасателям удалось справиться с возгоранием в роддоме больницы имени Баумана всего за 15 минут. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. С седьмого этажа эвакуировали почти 40 человек.

Весь коллектив роддома продолжил слаженно работать, несмотря на происшествие. Медики смогли принять роды у нескольких пациенток прямо во время пожара. Все роженицы находились в отдаленных от места возгорания боксах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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